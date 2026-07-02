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Cars and crafts showcased at GC Community Center
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Weekly Front
2 July 2026
Cars and crafts showcased at GC Community Center
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